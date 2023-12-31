Milli Piyango son 2 rakam ne kadar veriyor 2024 Milli Piyango 800 TL Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve yÄ±lbaÅŸÄ± bileti son 2 rakama vuran numaralar

2024 yÄ±lbaÅŸÄ±Â Milli Piyango 800TL kazanan numaralarÂ belli oldu. Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã‡ekiliÅŸi Ä°kramiyesinde 40.000 kiÅŸiye 3.000 TL'lik ikramiye daÄŸÄ±tÄ±lacak. Toplamda 120.000.000 TL daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Milli Piyango yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸi, 31 AralÄ±k 2023 akÅŸamÄ± saat 18:30'da baÅŸladÄ±. Ã‡ekiliÅŸ gece 23:30'da bÃ¼yÃ¼k ikramiye rakamlarÄ±nÄ±n belli olmasÄ± ile sona erecek. Peki,Â 2024 yÄ±lbaÅŸÄ± Milli PiyangoÂ 800 TL kazanan numaralar hangileri?

2024 YILBAÅžI MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO 800TL Ä°KRAMÄ°YE KAZANAN NUMARALAR

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MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO BÄ°LET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±, millipiyangoonline.com/ internet adresi Ã¼zerinden sorgulanabiliyor.

400 milyon TL'lik bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacaÄŸÄ±mÄ±z Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã§ekiliÅŸinde, daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± planlanan toplam ikramiye tutarÄ± ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Milli Piyango yÄ±lbaÅŸÄ± bilet fiyatlarÄ± tam 400 TL, yarÄ±m 200 TL ve Ã§eyrek bilet 100 TL ÅŸeklinde olacak.

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Milli Piyango yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸi sonrasÄ±, oyun severler amorti dahil olmak Ã¼zere tÃ¼m ikramiye sonuÃ§larÄ±nÄ± Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulamasÄ± Ã¼zerinden takip edebilecek.

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Milli Piyango yÄ±lbaÅŸÄ± sonuÃ§larÄ± 31 AralÄ±k 2023 gecesi Ã§ekiliÅŸten hemen sonra millipiyangoonline.com'da aÃ§Ä±klanacak.

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