Milli Piyango son 2 rakam ne kadar veriyor 2024 Milli Piyango 800 TL Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve yÄ±lbaÅŸÄ± bileti son 2 rakama vuran numaralar

Milli Piyango son 2 rakam ne kadar veriyor 2024? Milli Piyango 800 TL çekiliÅŸ sonuçlarÄ± ve yÄ±lbaÅŸÄ± bileti son 2 rakama vuran numaralar
Milli piyango iÃ§in heyecan dorukta. BÃ¼yÃ¼k ikramiyenin, satÄ±lan 4 Ã§eyrek bilete ya da 2 yarÄ±m bilete denk gelmemesi durumunda, bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin tamamÄ±, bilet payÄ±na (tam, yarÄ±m, Ã§eyrek) bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, Ã¶dÃ¼lÃ¼n isabet ettiÄŸi satÄ±lan biletler arasÄ±nda eÅŸit olarak paylaÅŸtÄ±rÄ±lacak. Ä°ÅŸte 2024 yÄ±lbaÅŸÄ± Milli Piyango 800TL kazanan numaralarâ€¦
2024 yÄ±lbaÅŸÄ±Â Milli Piyango 800TL kazanan numaralarÂ belli oldu. Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã‡ekiliÅŸi Ä°kramiyesinde 40.000 kiÅŸiye 3.000 TL'lik ikramiye daÄŸÄ±tÄ±lacak. Toplamda 120.000.000 TL daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Milli Piyango yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸi, 31 AralÄ±k 2023 akÅŸamÄ± saat 18:30'da baÅŸladÄ±. Ã‡ekiliÅŸ gece 23:30'da bÃ¼yÃ¼k ikramiye rakamlarÄ±nÄ±n belli olmasÄ± ile sona erecek. Peki,Â 2024 yÄ±lbaÅŸÄ± Milli PiyangoÂ 800 TL kazanan numaralar hangileri?
2024 YILBAÅžI MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO 800TL Ä°KRAMÄ°YE KAZANAN NUMARALAR
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MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO BÄ°LET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±, millipiyangoonline.com/ internet adresi Ã¼zerinden sorgulanabiliyor.
400 milyon TL'lik bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacaÄŸÄ±mÄ±z Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã§ekiliÅŸinde, daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± planlanan toplam ikramiye tutarÄ± ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
Milli Piyango yÄ±lbaÅŸÄ± bilet fiyatlarÄ± tam 400 TL, yarÄ±m 200 TL ve Ã§eyrek bilet 100 TL ÅŸeklinde olacak.
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Milli Piyango yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸi sonrasÄ±, oyun severler amorti dahil olmak Ã¼zere tÃ¼m ikramiye sonuÃ§larÄ±nÄ± Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulamasÄ± Ã¼zerinden takip edebilecek.
Milli Piyango yÄ±lbaÅŸÄ± sonuÃ§larÄ± 31 AralÄ±k 2023 gecesi Ã§ekiliÅŸten hemen sonra millipiyangoonline.com'da aÃ§Ä±klanacak.
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