2024 yılbaşı Milli Piyango 3.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte 3 bin TL kazanan numaralar...

2024 yılbaşı Milli Piyango 3.000 TL kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiyesinde 40.000 kişiye 3.000 TL'lik ikramiye dağıtılacak. Toplamda 120.000.000 TL dağıtılmış olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 akşamı saat 18:30'da başlayacak. Çekiliş gece 23:30'da büyük ikramiye rakamlarının belli olması ile sona erecek. Peki, 2024 yılbaşı Milli Piyango 3.000 TL kazanan numaralar hangileri?

2024 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO 3.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

2024 yılbaşı Milli Piyango 3.000 TL'lik ikramiye kazanan numaralar belli oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.