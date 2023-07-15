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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel video

Milli Eğitim Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel video yayımladı. Videoyu tiyatro sanatçısı Tamer Karadağlı seslendirdi.

15.07.2023 - 20:36 |
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel video

Milli Eğitim Bakanlığı 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel video yayımladı. Videoyu tiyatro sanatçısı Tamer Karadağlı seslendirdi.

MEB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

''15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz...''

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