Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel video
Milli Eğitim Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel video yayımladı. Videoyu tiyatro sanatçısı Tamer Karadağlı seslendirdi.
15.07.2023 - 20:36 |
Milli Eğitim Bakanlığı 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel video yayımladı. Videoyu tiyatro sanatçısı Tamer Karadağlı seslendirdi.
MEB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
''15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz...''
#15Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz... pic.twitter.com/ORlrovPhgq— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 15, 2023