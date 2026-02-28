Milli Eğitim Bakanlığı tarafında, Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı. Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği kapsamında Milli Eğitim Akademisi Eğitim Personeli Sözlü Sınavı, 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak alabilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonlarınca yönetmelik eki ‘Ek-2 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak. Adayların sözlü sınav sonuçları ise 11 Mart 2026 tarihinde duyurulacak.