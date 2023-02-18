'Millet İttifakı'ndan 'deprem' gündemli toplantı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu, Akşener, Uysal, Babacan ve Davutoğlu'nu kapıda karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası liderlerin imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor. Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, toplantıda depremin ardından yaşanan gelişmeler ele alınacak.