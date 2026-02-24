Milas’ta tır şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı

Kaza, Çamlıbelen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, seyir halindeki bir tırın henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildiği bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan UMKE, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri, kazaya müdahale etti.

Araçta sıkıştığı belirlenen sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. UMKE ekiplerinin koordineli çalışması ve itfaiyenin teknik desteğiyle sürücü bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.