Kars’ta bir ilk! Diyarbakır’dan, Elazığ’dan gelip bu heyecanı yaşadılar

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Toplam 60 sporcunun katıldığı eğitim kampında, rafting branşına ilgi duyan gençler uzman antrenörler eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçirilecek. Katılımcılar, akarsu sporlarının temel kurallarını öğrenirken, takım çalışması, güvenlik, kürek kullanımı, bot kontrolü ve zorlu parkurlarda hareket teknikleri gibi birçok konuda eğitim alacak.



Rafting eğitimi aldıklarını ifade eden Eda Nur Seven, "Bugün Akyaka Kanyonu’ndayız. Burada rafting eğitimi alıyoruz. Ben arkadaşlarım bu heyecanı ilk defa yaşıyoruz. Sizleri de Akyaka Kanyonu’na bekliyorum" dedi.Kars’ın rafting sporun heyecan verici olduğunu belirten Milli Spor Diyar Savcı, "Kars’ımız da ilk kez yapılacak olan rafting eğitimi katılmak bizim için sevinç verici oldu. Böyle bir etkinlikte yer almak çok önemli, böyle etkinliklerin Kars’ta olması da çok önemli, daha iyilerini görmek istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bugün eğitime başladık, bir haftalık eğitimimiz var. Bugün temel attık, yarın teknikleri öğreneceğiz. Kars Akyaka Kanyonu turizm açısından da çok önemli bir yer. Buranın gelişmesi lazım etrafımızda Ermenistan, Gürcistan var. Böyle etkinliklerde buranın popülerliği açısından güzel bir tecrübe kazandırıyor. İnşallah daha güzelleri gelecek" diye konuştu.