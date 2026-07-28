Kars'ta afet sonrası ekipler teyakkuzda! Tarlalarda hasar tespiti sürüyor, tüm imkanlar seferber ediliyor

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Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların, zarar gören tüm köylerde tamamlanmasının ardından elde edilen veriler ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek. Hazırlanacak hasar raporları doğrultusunda gerekli idari işlemler yürütülerek ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak.



Yetkililer, devletin tüm imkanlarıyla üreticilerin yanında olduğunu vurgulayarak, doğal afetten etkilenen çiftçilerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesi için çalışmaların büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti.