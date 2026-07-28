Kars'ta destek başladı: Meralarda altyapı güçleniyor

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Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan meralarda hayvanların temiz ve sağlıklı suya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Dağıtımı gerçekleştirilen sıvatlarla birlikte hem mera alanlarındaki altyapının güçlendirilmesi hem de hayvan refahının artırılması amaçlanıyor.