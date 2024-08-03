Mikail Bayram kimdir, nereli, Prof. Dr. Mikail Bayram neden öldü?

1940 yılında Van’da doğan Mikail Bayram, genç yaşlarda Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi öğrenerek edebiyata olan ilgisini geliştirdi. Lise döneminde Divan Edebiyatı ve Doğu Edebiyatı ile yakından ilgilendi.

1966 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nde Fars Dili ve Edebiyatı öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Kariyeri boyunca Bağdat Edebiyat Fakültesi, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü gibi çeşitli eğitim kurumlarında görev aldı. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

Mikail Bayram, Arapça, Farsça, Kürtçe, Pehlevice ve Türk lehçeleri konusunda yetkin bir akademisyendi. Medine, Şam, Tahran ve Tebriz’deki kütüphanelerde el yazması eserler üzerinde yaptığı araştırmalarla tanındı ve yaklaşık 150 bin cilt el yazması eseri inceledi. Ortaçağ, Selçuklu tarihi ve kadim dinler uzmanı olarak birçok kitap ve makale yayımladı.

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Mikail Bayram neden öldü?

Ortaçağ, Selçuklu tarihi ve kadim dinler uzmanı olan Bayram, kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi, 3 Ağustos'ta öğle namazını müteakip Araplar Mezarlığı'na defnedilecek.