Mika Raun nerede? Mika Raunâ€™a ne oldu, Taylandâ€™da mÄ±?

Sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme gelen Mika Can Raun cinsiyet deÄŸiÅŸtirmiÅŸ, yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ameliyatlar bambaÅŸka bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸmuÅŸtu. Mika Raun en son da ses estetiÄŸi iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸ. Sosyal medya hesabÄ±nÄ± birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r kullanmayan Mika Raunâ€™un nerede olduÄŸu merak konusu oldu.

Mika Raun nerede?

Mika Raun geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sevgilisiyle birlikte Tayland'a tatile gitti. Tatile gittiÄŸi ilk gÃ¼nlerde yine sayÄ±sÄ±z paylaÅŸÄ±m yapan Mika, son bir haftadÄ±r hiÃ§bir paylaÅŸÄ±m yapmÄ±yor. Ne hikaye atÄ±yor, ne de bir post.

Instagram'daki son paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± 3 Ocakâ€™da yapan fenomenin sessiz hali sonrasÄ± birÃ§ok iddia ortaya atÄ±ldÄ±.

YaÄŸmur Ã‡evik'in iddiasÄ±na gÃ¶re Tayland'a giden Mika cinsiyet deÄŸiÅŸikliÄŸi ameliyatÄ± olmuÅŸ. SessizliÄŸi bundanmÄ±ÅŸ.

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