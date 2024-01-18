MHP'de 55 ilçede daha belediye başkan adayı belli oldu
Milliyetçi Hareket Partisi, 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.
18.01.2024 - 12:44 |
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 büyükşehir ilçe, 54 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.
MHP'den yapılan açıklamaya göre adaylar şu şekilde: