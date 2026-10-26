Abant’ta sonbahar şöleni: Binlerce kişi akın etti

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İstanbul’un kalabalığından ve iş temposundan kaçarak Abant’a geldiğini söyleyen Özcan Eyüpoğlu ise, "İstanbul’dan geliyorum. Buraları çok seviyorum, sonbahardaki görüntüsü ise çok daha güzel. Ağaçların renklerini görünce insanın gözleri adeta göz banyosu yapıyor, gerçekten çok güzel" diye konuştu.