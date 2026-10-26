 Turistik Doğu Ekspresi’nde yeni sezon başlıyor: Biletler bugün satışa çıkıyor

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Türkiye’nin en çok ilgi gören tren yolculukları arasında yer alan Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2027 kış sezonuna ilişkin bilet satışlarının 26 Ekim Pazartesi günü saat 13.55’te başlayacağını duyurdu. Ankara ile Kars arasında sefer yapacak tren, kış boyunca yolcularına Anadolu’nun doğal güzelliklerini, tarihi duraklarını ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı sunacak.

İLK SEFER 21 ARALIK’TA

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezonda karşılıklı olarak toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Uraloğlu açıklamasında seferlere ilişkin şunları söyledi:

"Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık-10 Mart, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık-12 Mart tarihleri arasında yapılacak. Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027'de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027'de gerçekleştireceğiz. Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını yarın 13.55'te başlatacağız. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak"

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TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ NERELERDE DURACAK?

Yolcular, tren yolculuğunun yanı sıra güzergah üzerindeki şehirlerde gezi amaçlı duruşlarla bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma imkânı bulacak. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında gezi amaçlı duruş yapılacak. Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında mola verilecek.

BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

Turistik Doğu Ekspresi’nin bireysel yolcu biletleri, 26 Ekim Pazartesi günü saat 13.55’ten itibaren TCDD Taşımacılık’ın satış kanalları üzerinden temin edilebilecek.