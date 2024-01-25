MHP'de 55 belediye baÅŸkan adayÄ± daha belli oldu

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, partinin yetkili kurullarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirmeleri ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin onayÄ± sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli Ä°dareler Genel SeÃ§imlerinde 1 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Ä°lÃ§e, 2 Ä°lÃ§e, 52 belde belediye baÅŸkan adayÄ± olmak Ã¼zere toplam 55 adayÄ±nÄ±n ismi belli oldu.

Ä°smi aÃ§Ä±klanan belediye baÅŸkan adaylarÄ± ÅŸÃ¶yle:

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