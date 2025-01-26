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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı

26.01.2025 - 10:35Güncellenme Tarihi:
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin Miraç Kandili mesajına yer verildi.

Mesajında, manevi mucizenin tecelli ettiği bu kutlu gecenin birlik ve beraberliğin, huzur ve esenliğin, barış ve kardeşliğin yükselişine vesile olmasının yegane dileği olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Miraç'ın muazzam mirasını hakkıyla özümseme ve önümüzü aydınlatması temennisiyle aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum."

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