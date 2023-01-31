MHP lideri Bahçeli'den seçim mesajı: Açık hesap sandıkta görülecek

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

54 yıllık maziye dayanan siyaset ve dava mücadelemizin hiç kimseye diyet borcu yoktur, açığımız da yoktur. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Saklayacak, gizleyecek, üzerini örtecek bir açığımız da yoktur. Neysek oyuz, nasılsak öyle görünürüz. Biz bu vatan, bayrak uğruna 3 bin şehit verdik. Gözlerimizi kaçıracak bir yanlışımız, mahkumiyetimiz, verilemeyecek bir hesabımız da olmamıştır. Bazıları bizi hazmedemez, bizi tanıyamaz. Tutamayacak sözü dilimize koymadık. Kaldı ki görmek istemeyen bir göze aydınlığın yararı dokunamayacaktır. Bizim işimiz kin değil, muhabbettir.

Tıpki bir Akıncı ruhuyla ilerledik. Çelme taktılar tökezledik ama düşmedik, kuyuya attılar vakti geldiğinde çıktık. Mahkum ettiler 'Vatan sağolsun' dedik. Bulanık akan suların durulacağına inandık. Milli haysiyetimizi ve dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz.

"GÖK GİRSİN, KIZIL ÇIKSIN"

MHP'ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Karalama kampanyalarının, karanlık senaryoların müellif ve müteahhitlerinin burunlarından fitil fitil getireceğimizi herkes bilmeli. Millet kendi eserine, MHP'ye duasıyla, desteğiyle sahip çıkacaktır. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın. MHP, içinde milletin olmadığı, milli ve manevi değerlerin yer almadığı hiçbir hedefi kabul etmeyecektir. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, davamıza çamur atmaya çalışan ahmaklara, asalaklara en küçük geri adımımız söz konusu olursa gök girsin, kızıl çıksın.

Etrafımızda dolaşanları görüyoruz, fitne yayan siyasetçileri, sosyal medya farelerini, ülkeden kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, köksüzleri, kimliksizleri rezil etmek için uygun zamanı bekliyoruz. Bize kan sıçratmak isteyenlerin yüzünde şehitlerimizin kanı vardır. Şeytanın uşaklarına milletin evlatları yenilmeyecektir.

Partimizin zor durumda olduğunu söyleyen çapulcular vardı. Elinde kibrit kutusuyla tehdit eden densizler ve denyolar vardı. Algı operasyonlarla üzerimize geliyorlardı. Türkiye'yi zalimlerin kafesine hapsetmek için ne kadar kokuşmuş siyasetçi varsa Cumhur İttifakı'nın kan kaybettiğini koro halinde söylüyorlardı.

Bu güruha gerçekten yazıklar olsun. Bu vatanın ekmekleri yiyip de kendi satanlara her şey haram olsun.

ANKET ŞİRKETLERİNE TEPKİ: YENİ BAŞLIYORUZ, ALAYINIZI ÇILGINA DÖNDÜRECEĞİZ

Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Vaktimiz olsa şerefin ne demek olduğunu hece hece anlatırdım. Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı? Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı çılgına döndüreceğiz. 14 Mayıs'a kadar istedikleri kadar konuşsunlar sıra Türk milletine gelecektir.

Gönül kervanımıza hergün katılan binlerce Türkiyeli sevadasıyla yolumuzai önümüze bakıyoruz. Her insanımızı kucaklayacağız ve kardeş bileceğiz. Ağaca bakarken ormanı gözden kaçırmayacağız. Doğusundan batısına güneyinden kuzeyine büyük bir aile olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız ve diyeceğiz ki; 'Aziz milletim sıra sende'

Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye diz çökmeyecektir. Teminat Türk milleti, MHP ve Cumhur İttifakı'dır.

Cumhuriyetin yeni yüzyılını umutla karşılayacağız. Milli iradenin seçim ve tercihiyle 'Türkiye Yüzyılı'nın tertemiz sayfasını açacağız.

ADAYLIK TARTIŞMALARI

Milliyetçilik millet olma halinin şuurla kavrulmasıdır. Millet yalnızca sosyo-kültürel bir toplumsal uzlaşma alanı değil aynı zamanda politik de bir uzlaşma alanıdır.

MHP 54 yıllık siyasi tecrübesiyle hazır ve nazırdır. Tarihi akışın gerisinde kalmaya hiç ama hiç niyetimiz yoktur. Cumhur İttifakı milletinin hizmetkarıdır. Aslına bakılırsa zillet ittifakının karın ağrısı da budur. Bu beyhude çabanın sonu ve sonucu elbette hüsrandır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı yasaya ve anayasaya uygundur, ahlaken de hukuken de meşrudur. Tekrar aday olamayacağı iddiası hukuken geçersizdir.

Cumhur İttifakı'nın adayı Türk milletinin adayıdır. Karşı çıkanlar küresel güçlerdir. Türkiye ve Türk düşmanları cephe almışlardır. Biz Cumhur İttifakı olarak hepsinin bileğini bükeriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi için gece gündüz çalışacağız.

Zillet ittifakı da sıfırı çekecektir. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayıyla uğraşmasın, bizim adayımız belli, kararımız nettir. Sayın Erdoğan 14 Mayıs'ta yeniden ve açık ara farkla seçilecektir.

6'LI MASAYA ADAYLIK ÖNERİSİ

Eğer karar veremiyorlarsa noter huzuruna çıkıp kurayla da seçme de bir seçenek olabilir. O piti piti karamela sepeti tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler.

Yıkım beyannamesidir. Türkiye'yi sistem krizine sürükleyen sakat bir adımdır. Türk milleti zillet ittifakının sipariş metinlerine katiyen müsaade etmeyecektir. Şimdi sıra milletimizdedir.