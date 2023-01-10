MHP lideri Bahçeli'den Sinan Ateş cinayeti açıklaması

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. Sözlerimin başında bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Muharebesi için "çok kanlı" savaş terimini kullanmıştı. Bu savaş çok kanlı bir savaştı. Sakarya Savaşı istiklal umudunu yeşertmişti. İsmet Paşa kendine intikal eden raporlardan etkilenmiş, orduyu gerilerde sağlam bir hatta çekerek savunma yapılmasını teklif etmişti. Fevzi Paşa ise bu düşünceyi reddetti. Nitekim dediği gibi de oldu, zafer Türk milletinin hanesine yazıldı. 102 yıl evvel adım adım savunma stratejisiyle Cumhuriyet'e giden yolların taşları döşenmişti.

Bugün de adım adım 2023 stratejisiyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılına giden sürecin hazırlıkları yapılmaktadır. İstesek de istemesek de hayatın ve siyasetin doğasında yer etmiş çetin mücadelelere zaman zaman maruz ve muhatap kaldığımız gerçekler arasındadır.

Vakit daraldıkça, zaman kısaldıkça, vade yaklaştıkça hain proje uşaklarının iç yüzleri birer bire deşifre olmuştur. 2023 seçimleri iftira ile iffet, irade ile ihanet arasında geçecektir.

İĞRENÇ OYUNU GÖRÜYORUZ

Türkiye'nin önünü kesmek, yükselişini durdurmak, ayağına zincir vurmak, onca hizmeti baltalamak amacıyla faal halde olanlar kuyrukta sıraya girmişlerdir. Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir, beklenmelidir. Yıkım kuryeleri ihanet, Saros'un uşakları, FETÖ'nün itleri, cumhuriyetin 100. yıldönümünü sekteye uğratmak amacıyla zillet ittifakın yanında hizalanmışlardır. İğrenç oyunu görüyoruz, 5. kol faaliyetinin açıkça farkındayız. Hamd olsun alayına birden Türk'ün gücünü göstereceğiz. Türk milletiyle uğraşmanın, saldırı pozisyonuna geçmenin bedelini çok ağır ödeteceğiz. Zillet ittifakının siyasetsizliği ortadadır. Türkiye'ye bağlılıkları ise komalıktır.

İMZA YETKİSİ PERİŞANLIĞI BELGELEMİŞTİR

Bu nasıl yozlaşmış bir siyaset ve demokrasi anlayışıdır. Serok Ahmet'in imza yetkisi itirafı Altılı Masa'nın perişanlığını belgelemiştir. Zillet İttifakı'nın tüm tezleri çürümeye terk edilmiştir. Biz farklı hiçbir şeyi zaten düşünmedik. Bu kokuşmuş siyasetle ilgili öngörülerimizde yine yanılmadık.

TAMAMİYLE BEYHUDE

Hiçbir zillet partisinin Türkiye'ye hizmet gibi bir derdi, özlemi, gayesi, niyeti yoktur. Olmasını beklemek ise tamamiyle beyhudedir. Zillet ittifakı bir alternatif değildir, yerli ve milli hiç değildir. Milletimiz bunların asıl yüzlerinin farkındadır.

OLAN BİTENİ TAKİP EDİYORUZ

MHP ne zaman itibar suikastlarına uğrasa anbean gözden kaçırılmak istenen bir tertip, bir tezgah derhal devreye alınmaktadır. MHP, Türk milletinin son kalesi, düşman karşısında atılacak son kurşunudur. MHP'yi meşgul ettiklerini zannedip haklı mücadelesinde kuşkular uyandırmak isteyenler Türk milletinin kuyusunu kazmak isteyen işbirlikçi güruhtur. Olan biten ne varsa izliyor, takip ediyoruz.

KURŞUN GİBİ SÖZLERE CHP'DEN CEVAP GELMEDİ

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin başındaki zat anayasanın 66. maddesini tartışmaya açmak istemiştir. Anayasanın meskur maddesi, Türk vatandaşlığı üst başlığıyla şöyledir; Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk'tür. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Devası derdine kafi gelmeyen bu tulumba partisinin kurumsal iletişim başkanı da doğru cevabını vermiştir. Bu kurşun gibi sözlere CHP'den tek bir cevap gelmemiştir. Zilletin diğer paydaşları da suspus vaziyettedir. Devanın başkanının Türklüğün nesi ve neresi rahatsız etmektedir. Türklüğü anayasadan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracaktır?

Suçtur, cinayettir, kepazeliktir. Al bayrağa adice bir harekettir. Bunlar bayraksızdır, milletsizdir, cibiliyetsizdir. Ellerine fırsat geçerse Türkiye'nin emperyalizmin kursağına teslim etmeleri kaçınılmazdır.

Tertemiz davamızı menfur cinayete çekmek için kudurmuş gibi faaliyete geçenlere eyvallah etmeyeceğiz. Sabır, boyun eğmek değil mücadele etmek olduğunu tüm aleme göstereceğiz. Çan çan ötenler şunu unutmasın tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğiz, surda gedik açtırmayacağım. Karın ağrısı çekenlere tekrar haykırıyorum. Adayımız bellidir. Deneyin de görün

Hunhar bir suikast vuku buldu. Perde arkasının aralanması, sislerin aralanması amacıyla sabırla beklemeye koyulduk. Her gelişmeyi yakından takibe başladık. Ortada güpegündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra MHP'ye organize bir saldırı başlatıldı. Tüm FETÖ'cüler yeni bir kalkışma başlattı. Bir iç hesaplaşmanın olduğu iddia edilip gündemde tutuldu. Dikkat, tedbir ve uyanıklık şarttır.

CİNAYETİN GÖLGESİ MHP'YE DÜŞÜRÜLMEK İSTENDİ

Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu iddia edildi. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği zamanlardır. Dikkat, tedbir ve uyanıklık şarttır. HDP'den CHP'ye, komünistten FETÖ'cüsüne bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Unutmayacak.

YERİN DİBİNE GEÇTİLER

Adına zafer denilen bir partinin ümitsiz vakanın 'Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz' açıklamasıyla savcıların alanına giren bir açıklama yaptı. Bu savcıların ana görevi olduğu çağrım ve görevimdir. Şimdi de parti binalarına 'Yerli ve milli katil kim' yazacak kadar yerin dibine geçtiler. Binlerce FETÖ hesabı açıldı. Pensilvanya menşeli sosyal medya saldırıları yaşandı. Azılı MHP düşmanları bu konuyu gerçek mecrasından saptırarak siyasi hesaplaşmaya çevirdiler. TBMM'de yuvalanan terör seviciler meseleyi kanatmayı denediler.

SİYASİ İSTİSMAR ORTAMI AÇILDI

Aleyhimizde aslı olmayan iddialar başta CHP olmak üzere teröristlerin, bölücülerin, mankurtların, devlet ve millet muhaliflerinin eline tutuşturulup meseleyi sahiplenmeleri için siyasi istismar ortamı açıldı.

GEREKLİ NOTLARI ALIYORUM

Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. MHP'ye cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp, ittifakla harekete geçildi. Ülkücüyü öteki gören, Mehmetçik katilleriyle işbirliği yapan Kılıçdaroğlu da suskunluğumuzun nedenini sorma gereği duydu. Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene. Suskun değilim; seviyesi ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı alıyorum. Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını ileri sürdü. Bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle Ülkücü Türk gençliğini karıştırma; bu gaflete kapılma. Sen teslim olmuşsun, sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna girmişsin.

Kılıçdaroğlu şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka olduğunu görelim.

BÖYLESİ TEZGAHLARA KARNIMIZ TOKTUR

CHP demek; HDP ve PKK ile koyun koyuna yatan parti demektir. Böylesi tezgahlara karnımız toktur. MHP'yi de bilen bilir, CHP'yi de bilen bilir. Elinde ülkücü kanı olanlardan ne duyacağımız ne öğreneceğimiz vardır. Kılıçdaroğlu neleri bildiğini, kimlerin kulağına ne fısıladığını açıklamak durumundadır.

EL AVUŞTURAN KİM VARSA ŞEREFSİZDİR

MHP'yi uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, cinayet örgütleriyle eşitlemeye niyetlenmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak Türkiye'yi kavga iklimine çekmek için el avuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. MHP'ye çamur atıp, 2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine dönüştürmek için ganimet avcılığına soyunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp, MHP'nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir.

BİZİM VAMPİRLERLE İŞİMİZ OLMAYACAKTIR

MHP'yi bu cinayetle irtibatlandıranlar, ispat etmezlerse şerefsizdir. Peşlerini bırakmayacağımızı bilmelerinde yarar vardır. Genel Başkan olduğum süre içinde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Hayatları boyunca bir ülküdaşımızın elinden tutmamış, hayrı dokunmamış ne kadar haşarat varsa cinayeti malzeme olarak kullanmaktadır. Bizim vampirlerle işimiz olmayacaktır.

MHP'Yİ MAFYAYLA İLİŞKİLENDİRMEK CİNNETTİR

Hakkımızı ve hukukumuzu ziyan ettirmeyeceğiz. Bizi karıştırmak isteyenleri hukuka havale edeceğiz. MHP'yi mafyayla ilişkilendirmek cürümdür, cinnettir. Mafyadan ülkücü olmaz. Müfteriden ülkücü olmaz. Davamız hak arayanların iç sesidir. Davamız Türklüğün bayraktarlığıdır. Davamız Allah yoludur.