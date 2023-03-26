MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu paravan adaydır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın genişlemesi ve bu kapsamda yapılan kara propaganda" başlığıyla yazılı basın açıklaması yaptı.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ülkemizi mandacıların kontrolüne mahkûm etmek amacıyla müstemlekeci bir komplo günbegün derinlik ve etkinlik kazanmaktadır.

Bu doğrultuda milli varlığımızın dışarıdan kuşatılmasına, içeriden çökertilmesine ortam hazırlayan çok aktörlü bir saldırı mekaniği uzun zamandır terakki ve tedavül halindedir.

Nitekim biteviye devam eden ağır tacizlerin cesamet ve cüreti sürekli mesafe almaktadır.

100 yıllık Cumhuriyetimizi değiştirip devirme planı yapan ve bunu da pervasızca açıklayan bölücülüğün ve terörün siyasi ayağı HDP, resmi nikahının zillet ittifakıyla kıyılmasına sonunda evet demiştir.

"CHP’nin İyi Parti’yle eşgüdüm halinde düştüğü durum içler acısıdır"

Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yapmış olduğu marazi ve mahsurlu açıklamalar sadece bir itiraf değil aynı şekilde bir ihanet beyannamesidir.

Bu şahsın terörist Demirtaş’ı, Sorosçu Kavala’yı, Gezi Parkı olaylarında tutuklananlarla birlikte FETÖ’yle iltisakları yargı kararıyla tespit edilip hüküm alanları serbest bırakma vaadini telaffuz etmesi devleti tanımayan, hukuku takmayan gayri milli bir zihniyete en bariz örnektir.

Emek ve Özgürlük İttifakı maskesiyle yüzlerini kapatan TİP-TKP-EMEP-TÖP-EHP-SMF-HDP/PKK-YPG-PYD’nin dış tazyik ve telkinlerle aday çıkarmaktan vazgeçmeleri şirret bir emperyalist kurgudur.

Kılıçdaroğlu’na bu kurgu ve kumpas içinde ipini başkalarının tuttuğu kukla görevi verilmiştir.

CHP’nin İyi Parti’yle eşgüdüm halinde düştüğü durum içler acısıdır.

Marjinal sol partilerin ve bölücülüğün odağı HDP’nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek olma kararı, buna da İyi Parti’nin onay ve olur vermesi kumar masasının daha da çetrefil bir içeriğe bürünerek husumet ve hıyanetin kuluçka masasına dönüştüğünü belgelemiştir.

"Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiştir"

Son günlerde Hür Dava Partisi ekseninde temerküz ve tezahür eden sanal tartışmalar, maksatlı polemikler, Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan asılsız ve ahlaksız isnatlar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Zillet ittifakının HDP-PKK-FETÖ’yle kurduğu kesinleşmiş hain koalisyonu örtbas etmek için Hür Dava Partisi kanalından kara kampanya imal edenler utanmasını kaybetmiş yalancılar ve siyasi sapkınlardır.

Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır."