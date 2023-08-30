MHP lideri Bahçeli': 30 Ağustos Milli Mücadele'nin kati ve kesin hükmüdür

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

101 yıl önce, yani 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü topyekun ayağa kalkan Türk milletinin, tarihin seyrini değiştiren muhteşem bir zafere imza attığını belirten Bahçeli, "Milli varlığımıza hasım, tarihi ve kültürel haklarımıza hazımsız sömürgeci güçler, bunların kanlı taşeronları süngülerimizin aleviyle, imanımızın kudretiyle müstahak oldukları bedeli ödemişlerdir." dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Düşman savunma mevkileri taarruzun daha birinci gününde yarılmış, dördüncü gününde ise istilacıların hemen hemen tamamı çembere alınarak etkisiz hale getirilmiştir. Tarihin en büyük meydan savaşlarından birisine sahne olan Dumlupınar, aynı zamanda Türk milletinin bir Ağustos sıcağındaki dirilişine sahne olmuş, aynı zamanda uzun savaşlar dönemine de son nokta konulmuştur. Düşman unsurlarının perişan vaziyette, moralman ve fiziken tükenmiş bir halde kaçmaktan başka seçeneği kalmamıştır. Türk milletine yapılan haksızlıklar, ihanetler ve insanlık dışı muameleler 30 Ağustos 1922’de cezasını bulmuştur. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922’de kutlu bir zafer olarak zirveye çıkmış, bu kapsamda bağımsızlığımıza vurulan prangalar sökülüp atılırken Cumhuriyetimizin kuruluşu da müjdelenmiştir."

"TÜRK MİLLETİ, İSTİKLALİ KONUSUNDA TAVİZSİZ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Sonuçları itibarıyla 30 Ağustos Zaferi'nin geçmişteki tüm muzaffer günlerin tamamlayıcısı mesabesinde ve hatta tacı mahiyetinde olduğunu dile getiren Bahçeli, "Çünkü Türk milleti uzun bir süreden beridir sürüklendiği savunma pozisyonundan sıyrılıp taarruza geçmiş ve istiklali konusunda tavizsiz olduğunu göstermiştir." dedi.

30 Ağustos 1922'de, Türk milletinin şerefe ve namusuna ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağını emsalsiz kahramanlıkla ispatladığını vurgulayan Bahçeli, "Nitekim yurdumuzun üzerinde dolaşan kara bulutlar dağıtılmıştır. Çekile çekile bugünkü sınırlarına kadar gerileyen milletimizin kaybetmeye, yıkılmaya, yok olmaya en ufak tahammülünün olmayacağı açıkça anlaşılmış ve dünyaya da ilan edilmiştir. Türk milleti 30 Ağustos 1922’de istikbal ve istiklalini güvenceye almakla kalmamış, muhtevası milli egemenliğe dayanan yeni bir rejimin temellerini atmasını da bilmiştir." diye konuştu.

Bahçeli, şunları söyledi: "Dün olduğu gibi bugün de zaferlerimizden rahatsız olanlar, birliğimizden ve beraberliğimizden ürkenler unutmasınlar ki, 30 Ağustos şuuru varlığını hala sürdürmektedir. 101 yıl önceki Büyük Zaferimizi gölgelemeye çalışanlara izin verilmeyecektir. 101 yıl önceki muhteşem akınımızı, müthiş taarruzumuzu gölgelemeye niyetlenen bedhahlara sabır ve müsamaha gösterilmeyecektir. Türk milleti bir daha esaret tehlikesine maruz kalmayacaktır. Türk milleti bir daha işgal, hezimet ve acziyet karanlığına mahkum olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bu uğurda her şeyi göze almaya hazır ve buna da kararlıdır."

"30 AĞUSTOS MİLLİ MÜCADELE'NİN KATİ VE KESİN HÜKMÜDÜR"

Bahçeli, "Özellikle bilinmesini arzu ederim ki; 30 Ağustos Milli Mücadele’nin kati ve kesin hükmüdür. 30 Ağustos milli iradenin köpürerek taşması, dahası geçmiş ile gelecek arasına kurulan zafer köprüsüdür." ifadelerini kullandı.

"FİTNE VE FESAT DÜN KAZANAMADI, ALLAH'IN İZNİYLE BUGÜN DE KAZANAMAYACAKTIR"

Bölücü mihrakların, düşman emellerin, iç ve dış ihanet cephesinin 30 Ağustos'tan muhakkak surette ders çıkarması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Milli kimlik ve milli vicdanı sakatlamak, Cumhuriyet’in dayandığı tüm ilke ve esasları zayıflatmak maksadıyla; anlamı aşındırılmış, bununla beraber içeriği tahrip edilmiş demokrasi ve özgürlük propagandasıyla oyalananlar 30 Ağustos’u dikkatle tefrik ve tefsir edip hisselerine düşen mesajı almalıdır. Türk milletinin hayat ve varlık haklarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek çıkarlarını küçümseyecek gaflet ve hataya hiç kimse düşmemelidir. Bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasına, milli birlik ve dayanışma ahlakımızın zedelenmesine hiç kimse umut bağlamamalıdır. Fitne ve fesat dün kazanamadı, Allah’ın izniyle bugün de kazanamayacaktır." dedi.

"VATANIMIZ ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARA TEK CEVAP 30 AĞUSTOS DURUŞUYLA VERİLMELİDİR"

Bahçeli, "Son vatanımız üzerinde oynanan oyunlara tek cevap 30 Ağustos duruşuyla verilmelidir ve inancım odur ki, mutlaka da verilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 101. yıldönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi hürmet, rahmet ve minnet hislerimle anıyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun diyorum." diye konuştu.