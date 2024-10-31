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MHP Genel Başkanı Diyarbakır İl Başkanını ve Diyarbakırspor Başkanını kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol'u makamında kabul etti.

31.10.2024 - 17:26 | | DHA
MHP Genel Başkanı Diyarbakır İl Başkanını ve Diyarbakırspor Başkanını kabul etti

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Bedirhan Akyol, sırtında 'Devlet Bahçeli' yazan 21 numaralı Diyarbakırspor formasını Bahçeli'ye hediye etti. Bahçeli, ziyaretçileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

MHP Genel Başkanı Diyarbakır İl Başkanını ve Diyarbakırspor Başkanını kabul etti

 

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