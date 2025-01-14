MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklık ötesi bir saflıktır. Türkiye, çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, milli perspektif sınırlarında müdahale edebilecek cesarettedir. Aciz değiliz, harap değiliz, zayıf değiliz, tükenmiş değiliz, esir değiliz, bitkin değiliz. Büyüklük taslayan küçük insanlardan müteşekkil bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir ehemmiyeti yoktur. Bu siyasi garabetler haricinde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamak amacıyla fikir birliği teşekkül etmiştir. Detaylar konusunda belirsiz davranmıyoruz. İkircikli bir tarzın kıyısında köşesinde dolaşmıyoruz. Neye inanıyorsak onu söylüyoruz. Çünkü aziz ülkemizin istikbalini düşünüyor, istiklaline hizmet ediyoruz. Çevremizde cephe açan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştırıyoruz.

12 ADA'NIN TÜRKİYE'SİZ YAŞAMASI TAM BİR HAYALDİR

Yunanistan'ın Ege adalarına füzeleri konuşlandırma hazırlıkları iyi komşuluk özlemlerini temelinden sakatlayacak fütursuz adımlardır. Gayriaskeri adaların silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır. Ege'yi cepheleşme girdabına çekmektedir. Ege'de bulunan 7 ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakın olan 12 Ada başta olmak üzere, Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. 12 Ada gasp edilmiş, Türk milletinden ayak oyunları ile çalınmıştır. Türkiye, 12 Ada'sız yaşasa bile 12 Ada'nın Türkiye'siz yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan politika takip etmenin hiç kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye, mavi vatandaki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Barışla herkesin kazanacağına inanıyorum.

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KALICI DÜŞMANLIK OLMAZ

Gerginliklerle yumuşamalar, uzaklıklarla yakınlaşmalar, istikrarlı ilişkilerle ani kopuşlar uluslararası ilişkilerde şekil değiştirmektedir. Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Tarih bize diyor ki, batıda güçlü olmak, doğuda temin edilecek dirliğe ve güvenliğe bağlıdır. Aynı kaidenin coğrafyamızın kuzey ve güney istikametinde de geçerli olduğunu gözden uzak tutmamak lazımdır.

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TERÖRSÜZ BİR YÜZYILIN ÇATISINI GÖNÜLLERİN BİRLEŞMESİYLE ÖRMENİN AMACINDAYIZ

Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz.

DEĞİŞİMSİZ GELİŞİM OLMAZ

Fedakarlık ise istenen yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.

NE YAPTIYSAK KENDİMİZİ BİR TÜRLÜ ANLATAMADIK

MHP ile Kürtleri düşman göstermek amacıyla hain propagandayı körüklediler. Ne yaptıysak kendimizi bir türlü anlatamadık. Belli ki hürmetimizi layık olduğu veçhile gösteremedik. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık onları hiçbir zaman öteki görmedik. Hep birlikte Türkiye olduğunu yüreklice savunduk.

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PKK'NIN BİTTİĞİ ŞARTSIZ AÇIKLANMALI

Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. DEM heyetinin temas ve ziyaretleri müspet seyirle gerçekleşmiştir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında mesaj veren herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Vakit gecikmeksizin hak ve hukuku müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Bölücülük damarını kesmenin, ayrık otlarını temizlemenin, eş anlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için deniz bitmiştir. DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonları ile karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz. Müzakere yapılmaz. Yalnızca mücadele edilir. Fırat'ın doğusu terörden kurtulmalı ya da kurtarılmalıdır. PKK/YPG Suriye'den çıkmalı ve örgütsel hüviyeti sonlandırılmalıdır. Bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın isteneceğini duyurmaları sadece hamaset tiyatrosudur. Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır?

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TÜRKLÜK VARLIĞIMIZIN ŞEREF NİŞANESİDİR

Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimizden ve ilkelerimizden ödün verecek kadar şuursuz hiç değiliz. Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki bu bizim için kıyametin kopuşudur. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Bin yıllık kardeşlik üzerinde titrediğimiz bu muazzam emanetimizdir. Bize vatanseverlik, milliyetçilik ahkamı kesmenin iştahında olan doymaz kursaklar, duymaz kulaklar, gelsinler virüs kapmış siyasi hal ve zihniyetlerini biraz da külahımıza anlatsınlar.