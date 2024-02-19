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MHP Genel Başkan Yardımcısı açıkladı! Aday listeleri seçim kurullarına teslim edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen aday listelerinin seçim kurullarına teslim edildiğini duyurdu.

19.02.2024 - 16:38 | | ANKARA, (DHA)
MHP Genel Başkan Yardımcısı açıkladı! Aday listeleri seçim kurullarına teslim edildi

MHP'li Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, "31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yetkilendirilen dava arkadaşlarımız, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklenmeden; ilçe başkanlıklarımız, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde ise il başkanlarımız büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini il seçim kurullarına 'alındı' belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etmişlerdir" dedi. (DHA)

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