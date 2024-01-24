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MHP, 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 8'inci etap adaylıkları kesinleşen ikisi büyükşehir ilçe olmak üzere 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

24.01.2024 - 17:23 |
MHP, 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 kişilik aday listesi daha açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 8. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 isim belirlendi.

İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle;

MHP, 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

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