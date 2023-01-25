MGK bildirisi yayımlandı! İsveç'e çok net NATO mesajı

Milli Güvenlik Kurulu’nun 2023 yılının ilk toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'NATO ittifakına katılmak isteyen ülkeler terör örgütleri ile mücadele konusuna mutabakat zaptındaki yükümlülükleri yerine getirmeli' ifadeleri yer aldı.

MGK BİLDİRİSİ

Toplantıda 2002 yılında milli güvenliğimiz açısından önem arz eden siyasi askeri ve iktisadi gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirişmiş 2023 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir. Terör örgütleriyle mücadele mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla yerine getirilmelerinin zaruri olduğu belirtildi.

(Yunanistan kışkırtıcı eylemleri) Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.