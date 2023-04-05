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Mevlüt Çavuşoğlu'dan Mescid'i Aksa baskınına tepki: İsrail haddini aştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Toplantılarımızda, İsveç'in NATO üyeliği konusunda atılması gereken adımları ele alıdk. Şu ana kadar atılan adımlar yetersiz. Terörle mücadelede iş birliği yapılmalı" dedi.

05.04.2023 - 13:35 |
Mevlüt Çavuşoğlu'dan Mescid'i Aksa baskınına tepki: İsrail haddini aştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Toplantılarımızda, İsveç'in NATO üyeliği konusunda atılması gereken adımları ele alıdk. Şu ana kadar atılan adımlar yetersiz. Terörle mücadelede iş birliği yapılmalı" dedi.

Bahçeli'den İsrail'e tepki: Kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail güçlerinin sahur vaktinde Mescid'i Aksa'ya baskın yapmasına tepki gösterdi. "İsrail haddini aştı, yaptıklarını kabullenmek mümkün değil" diyen Çavuşoğlu, konunun Ankara-Tel Aviv hattında gündeme getirileceğini vurguladı: İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez. Takipçisi olacağız. İsrail ile diyalog başladı ancak bu diyalog Filistin pahasına olamaz. İlkelerimizden taviz veremeyiz.

Dışişleri: Irak-Süleymaniye’ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek
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