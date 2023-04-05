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Dışişleri: Irak-Süleymaniye’ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır" dedi.

05.04.2023 - 14:50 | | Şaduman TÜRKAY/ANKARA, (DHA)
Dışişleri: Irak-Süleymaniye’ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek

Tanju Bilgiç, Türkiye ile Irak'ın Süleymaniye şehri arasındaki uçuşlara ilişkin soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, "Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır. Söz konusu karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır. İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir" dedi.

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