Mevlana İdris Zengin son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mevlana İdris Zengin, son yolculuğuna uğurlandı.
08.06.2022 - 19:55 | | İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)
Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Bilal Erdoğan, aile yakınları ve yakın arkadaşları katıldı.
İkindi namazına müteakip cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından Mevlana İdris Zengin, Eyüp Sultan Camii'nin yanında bulunan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde toprağa verildi.