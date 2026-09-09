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Metruk binada çıktı: Bayrampaşa'da yan apartmana sıçradı

09.09.2026 - 09:30Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Metruk binada çıktı: Bayrampaşa'da yan apartmana sıçradı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 4 katlı metruk binada çıkan yangın yan apartmana sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Uludağ Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı metruk binadan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki apartmanın çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Metruk binada çıktı: Bayrampaşada yan apartmana sıçradı

Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 1 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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