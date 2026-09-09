Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları! Alevler yayılıyor, evlere sıçradı, yüzlerce kişi tahliye edildi
Adana’nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, 2’nci gününde devam ediyor. Gece boyu karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Antalya'nın Aksu ilçesinde 8 kişinin etkilendiği, çok sayıda ev ve ahırın alevlere teslim olduğu orman yangınının enerjisi düşürüldü. Aksu yangınını söndürme çalışmalarına katılan mahalleli Şaban Yağan "Dün gece sabaha kadar havuzu doldurmak için uğraştık. Gece yangın buraya yaklaşınca yol üstünde müdahale etmek için traktörlerimizle bekledik." dedi. Öte yandan OGM, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'da orman dışında başlayan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.
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Dün sabah saatlerinde Adana Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi’nde başlayan orman yangını, ilerleyen saatlerde Doğanalanı Mahallesi’ndeki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın sırasında 40 ev tahliye edildi, alevlerin ortasında kalan 7 ev ise yanarak kullanılmaz hale geldi.
Gün batımıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, söndürme çalışmaları gece boyu karadan devam etti. Akşam saatlerinde yangın, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine sıçradı. İmamoğlu ilçesi Musulu köyü ile Aladağ ilçesi Dailer köyü, tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece saatlerinde rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının ilerlemesi yavaşladı.
Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangınlardaki son durumu paylaştı. OGM, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. OGM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'da orman dışı alanlarda başlayan yangınları büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.
Antalya Aksu’da orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Adana Kozan’da devam eden yangına ise havadan ve karadan aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, devam eden yangınları bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla sahada.
Yeşil Vatan’ı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Lütfen ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmayalım, anız ve bahçe atığı yakmayalım, en küçük ihmale dahi fırsat vermeyelim. Unutmayalım; bir kıvılcım, binlerce canın yuvasını yok edebilir. Orman yangınlarına Sebep olmayalım."
Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tekeli Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı.Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.
Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü. Yoğun çalışmalar sonunda yangının enerjisi düşürüldü. Günün ilk ışıklarıyla hava müdahalesinin yeniden başladığı yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.