Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları! Alevler yayılıyor, evlere sıçradı, yüzlerce kişi tahliye edildi

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Antalya Aksu’da orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Adana Kozan’da devam eden yangına ise havadan ve karadan aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, devam eden yangınları bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla sahada.



Yeşil Vatan’ı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Lütfen ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmayalım, anız ve bahçe atığı yakmayalım, en küçük ihmale dahi fırsat vermeyelim. Unutmayalım; bir kıvılcım, binlerce canın yuvasını yok edebilir. Orman yangınlarına Sebep olmayalım."