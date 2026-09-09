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Gündemİstanbul Havalimanı'nda 18 Eylül'de hizmete girecek! Taksi süreleri azalıyor
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İstanbul Havalimanı'nda 18 Eylül'de hizmete girecek! Taksi süreleri azalıyor

09.09.2026 - 09:44Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
İstanbul Havalimanı'nda 18 Eylül'de hizmete girecek! Taksi süreleri azalıyor

İstanbul Havalimanı'nda doğu batı ekseninde inşa edilen 4'üncü pist 18 Eylül'de hizmete giriyor. Pistin hizmete girmesiyle taksi sürelerinin de azalacağı öngörülüyor.

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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapımı tamamlanan ve 18 Eylül Cuma günü törenle hizmete açılacak olan 4’ncü ana pistin hizmete açılması için son çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Havalimanında 18 Eylülde hizmete girecek Taksi süreleri azalıyor

Yeni pist ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun daha önce yaptığı açıklamada, “Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız. İstanbul Havalimanı’nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek. Yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağını, aynı zamanda gelecekte uygulanacak dörtlü bağımsız pist operasyonları açısından da kritik bir altyapı oluşturacak” ifadeleri yer aldı.

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