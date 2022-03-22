Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini geldi! Hafta sonu başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Eskişehir çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın kuzey ve batısı ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış, Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 3°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, öğle saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -5°C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı, kıyıları yağmurlu

ZONGULDAK 2°C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 3°C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 2°C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

TOKAT -1°C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON 4°C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -7°C, -2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA 1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -3°C, 6°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

GAZİANTEP -1°C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SİİRT 5°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu