Meteoroloji'den turuncu ve sarı kodlu uyarı! AKOM duyurdu: İstanbul'a dolu ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 ile turuncu ve sarı kodlu uyarısının ardından AKOM'dan da İstanbul için dolu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Göller Yöresi, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne’nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Balıkesir - (Turuncu)

Bilecik - (Sarı)

Bursa - (Turuncu)

Çanakkale - (Turuncu)

Edirne - (Turuncu)

İzmir- (Sarı)

Kütahya- (Sarı)

Manisa- (Sarı)

Tekirdağ - (Turuncu)

Yalova- (Sarı)





ORHAN ŞEN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yağışlarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen şunları söyledi;

Bu mevsimde Batı bölgelerimiz kuzeyli akışların etkisinde Karadeniz üzerinden gelerek nemi artırıyor. Bunun nedeni de Basra Alçak Basınç Oluğu Mayıs ayından başlar Eylül sonuna kadar Güney Anadolu Bölgesi'nden girip kuzey batıya kadar sokuluyor ve batıda kuzeyli akışlara neden oluyor.

Çarşamba-Perşembe günü daha çok Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Yalova da şiddetli yağış var Marmara Denizi'ndeki Adalar'da da etkili olur. Bu şehirlerde dolu yağışı da görülebilir, dikkat edilmelidir.

Bugün Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa Çanakkale, Balıkesir, Bursa, da kuvvetli yağış var

Dikkat edilecek yerler:Edremit körfesinin kuzey kıyısı Çanakkale Saros körfezi 11:00

Erdek Tekirdağ Balıkesir 13:00

Yalova 17:00

Erdek Avşa Bandırma 20:00

Çanakkale 24:00





AKOM'DAN İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi; İstanbulluların Dikkatine! AKOM verisine göre il genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz.

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