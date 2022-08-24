AFAD ve Meteoroloji peş peşe uyardı! Prof. Dr. Orhan Şen 'Umarım gerçekleşmez' diyerek saat verdi...

AFAD'tan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yapılan açıklamada; "23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.

11 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Açıklamada, yarın için ise 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin de "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtilerek şu uyarılar yapıldı:

"Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valiliklerine meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."

AFAD, TEKİRDAĞ'DA YAŞAYANLARI KISA MESAJLA UYARDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tekirdağ için kısa mesaj ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. AFAD tarafından Meteoroloji’den alınan verilere göre gönderilen kısa mesaj da, "Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli yerel yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ise Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçeleri için turuncu, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Çerkezköy, Saray, Ergene, Marmaraereğlisi ve Kapaklı ilçeleri için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

VALİLİKLER BİLGİLENDİRİLDİ

Kuvvetli yağışın beklendiği valiliklere; meydana gelebilecek ani Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı bilgilendirmede bulunuldu.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yağışlara ilişkin "turuncu" ve "sarı" kod uyarısı yaptı. Uyarılara göre; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN BÖLGE BÖLGE SAYDI, SAAT PAYLAŞTI

CNN Türk Meteoroloji Danışman Prof. Dr. Orhan Şen, dün gece ve bu sabah beklenen yağışla ilgili paylaşımlarda bulundu. Yağışla birlikte meydana gelebilecek fırtınaya dikkat çeken Prof. Dr. Şen, "Dışarıda kalmayın, çatı altı ve ağaç altlarından uzak durun. Umarım tahminim gerçekleşmez" dedi.

Prof. Dr. Şen'in yağışla ilgili paylaşımları şöyle:

"Tatil yerlerinden Akçay, Behramkale Küçükkuyu Altınoluk Edremit (11:00) Çanakkale Şarköy Bandırma Erdek Avşa Marmara Adası Mudanya (13:00) Yalova Çınarcık (17:00) saat 11:00 den akşama kadar şiddetli yağış ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı...

"DIŞARDA KALMAYIN"

Buralardaki tatilciler ve vatandaşlar dikkatli olsun. Yağış anında fırtınada görülür. Dışarda kalmayın. Çatı altlarında ve ağaç altlarından uzak durun. Umarım tahminim gerçekleşmez.

Bugün Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa Çanakkale, Balıkesir, Bursa, da kuvvetli yağış var. Dikkat edilecek yerler: Edremit Körfezi'nin kuzey kıyısı Çanakkale Saros körfezi 11:00, Erdek Tekirdağ Balıkesir 13:00, Yalova 17:00, Erdek Avşa Bandırma 20:00, Çanakkale 24:00

İSTANBUL'DA YAĞIŞ OLACAK MI?

Bugün İstanbul'da hafif yağmur var. Sıcaklık 33 C nem yüksek hissedilen sıcaklık 41-42 C. Bu nedenle sağlık açısından dikkatli olunmalı. Bol su içelim. İstanbul'da daha kuvvetli yağmur yarın öğlen görünüyor."