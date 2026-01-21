Meteoroloji'den Muğla için turuncu kodlu uyarı! Yarın bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege bölgesi şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altına giriyor. 22 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinden başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gün boyu etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Tahminlere göre yağışlar, özellikle Muğla çevresi ile bölgenin kıyı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olacak. Yetkililer, yağışın etkisini sabahın ilk saatlerinden itibaren hissettireceğini belirterek vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

TURUNCU KODLU UYARI



Meteoroloji uzmanları, hava muhalefeti nedeniyle oluşabilecek ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.



Yetkililer, ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı bölge halkının dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.