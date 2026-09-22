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Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor: 7 bölgede alarm

22.09.2026 - 09:22Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor: 7 bölgede alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Marmara’nın güney ve doğusu ile bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın bazı bölgelerde 40-60 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor. İşte 22 Eylül 2026 hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Eylül 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın batı kesimlerinde de yağış görülecek. Marmara’nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı Sağanak ve fırtına geliyor: 7 bölgede alarm


SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında rüzgarın 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara’nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısında ise güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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