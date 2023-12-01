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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu. Vatandaşların çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi

01.12.2023 - 16:36 |
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölgenin batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırıp, yarın Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

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Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı

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