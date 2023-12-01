Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölgenin batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırıp, yarın Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.