Meteoroloji'den kritik uyarı! Suriye üzerinden geldi, etkisini gösterdi! Vatandaş evine kapandı

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamlar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Toz taşınımı hadisesinin, yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kıyılarında pus, yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla'nın yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu Göller Yöresi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muş, Bingöl, Malatya'nın bu akşam; Erzurum, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra; Ağrı, Iğdır ve Hakkari ile Van'ın doğu çevrelerinin ise yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde Malatya çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinde Adıyaman çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.