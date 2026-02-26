Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul güne sağanak yağışla uyandı

Meteoroloji'den alınan son verilere göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışlı havanın gün boyu devam etmesi bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkisini artıran sağanak yağış, öğle saatlerine kadar yer yer şiddetini artıracak.

İstanbul'da sabah evlerinden çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanınca zor anlar yaşadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80’İ GEÇTİ



Yağışla birlikte kayganlaşan yollar ve azalan görüş mesafesi, trafik akışını durma noktasına getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, sabah saat 08:30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 82 seviyelerine ulaştı.