GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji uyarmıştı! İstanbul güne sağanak yağışla uyandı
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul güne sağanak yağışla uyandı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul güne sağanak yağışla uyandı

26.02.2026 - 09:52Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul güne sağanak yağışla uyandı

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul güne sağanakla uyandı. Gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran yağmur, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji'den alınan son verilere göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışlı havanın gün boyu devam etmesi bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkisini artıran sağanak yağış, öğle saatlerine kadar yer yer şiddetini artıracak.

İstanbul'da sabah evlerinden çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanınca zor anlar yaşadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80’İ GEÇTİ

Yağışla birlikte kayganlaşan yollar ve azalan görüş mesafesi, trafik akışını durma noktasına getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, sabah saat 08:30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 82 seviyelerine ulaştı.

İLGİLİ HABER

İstanbul'da nokta atışı operasyon! İmalathaneye şok baskın yapıldı
İstanbul'da nokta atışı operasyon! İmalathaneye şok baskın yapıldı

Güncel Haberler

Doğu Karadeniz’e stratejik yatırım! Rize'de yapılıyor, tarih verildi
#Gündem

Doğu Karadeniz’e stratejik yatırım! Rize'de yapılıyor, tarih verildi

Edirne’de sel baskını: Tarihi caminin restorasyonu durma noktasında! Debi yükseldi, mezar taşları görünmez oldu
#Gündem

Edirne’de sel baskını: Tarihi caminin restorasyonu durma noktasında! Debi yükseldi, mezar taşları görünmez oldu

Altın yükseliyor! İşte 26 Şubat 2026 anlık gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
#Ekonomi

Altın yükseliyor! İşte 26 Şubat 2026 anlık gram, çeyrek ve ons altın fiyatları