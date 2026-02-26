GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da nokta atışı operasyon! İmalathaneye şok baskın yapıldı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da nokta atışı operasyon! İmalathaneye şok baskın yapıldı

İstanbul'da nokta atışı operasyon! İmalathaneye şok baskın yapıldı

26.02.2026 - 07:26Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'da nokta atışı operasyon! İmalathaneye şok baskın yapıldı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir eve şok baskın düzenlendi. Polis, baskında 2 şüpheliyi göz altına alırken çok sayıda kök hint kenevirini de ele geçirdi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Denizköşkler Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında bir apartman dairesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, dairenin bir kısmının uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

 İstanbulda nokta atışı operasyon İmalathaneye şok baskın yapıldı

HİNT KENEVİRLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, dairede uyuşturucu üretiminde kullanılan dişi hint kenevirlerinin ekili olduğu, bu bitkilerin büyümesi için ısıtma ve aydınlatma düzenekleri oluşturulduğu ortaya çıktı. Operasyonda, imalathane olarak kullanılan dairede ekili şekilde toplam 17 kök hint keneviri ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

BURDUR TOKİ kura sonuçları! Çekiliş yapıldı: Burdur asil ve yedek listeler belli oldu
#Gündem

BURDUR TOKİ kura sonuçları! Çekiliş yapıldı: Burdur asil ve yedek listeler belli oldu

Gümüşhane'de okullar tatil mi? Bugün okul var mı? 26 Şubat Perşembe günü Gümüşhane'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Gümüşhane'de okullar tatil mi? Bugün okul var mı? 26 Şubat Perşembe günü Gümüşhane'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Bir kentten kar tatili haberi geldi! Valilik duyurdu
#Gündem

Bir kentten kar tatili haberi geldi! Valilik duyurdu