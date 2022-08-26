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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul Esenyurt'ta dolu yağışı başladı...

Marmara'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor, İstanbul'un bazı semtlerinde sağanak yağış etkili olurken bazı semtlerde de dolu yağışları etkili oluyor. Esenyurt'ta başlayan dolu yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

26.08.2022 - 17:33 |
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul Esenyurt'ta dolu yağışı başladı...

Marmara'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor, İstanbul'un bazı semtlerinde sağanak yağış etkili olurken bazı semtlerde de dolu yağışları etkili oluyor. Esenyurt'ta başlayan dolu yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji uyarmıştı İstanbul Esenyurtta dolu yağışı başladı...

Meteoroloji'den il il son dakika uyarısı! Çok kuvvetli yağmur dalgası! Günlerce sürecek!
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