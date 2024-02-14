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Meteoroloji uyardı! Okullar bir gün süre ile tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulunmasının ardından il genelinde okullar tatil edildi.

14.02.2024 - 08:17 | | İHA
Meteoroloji uyardı! Okullar bir gün süre ile tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu. Şanlıurfa Valiliği ise bu ihtimali göz önünde bulundurarak tüm okulları tatil etti.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denilirken vatandaşlar da yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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Meteoroloji uyardı Okullar bir gün süre ile tatil edildi

YAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kentte gece geç saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı. Sağanak yağışın sele dönüşmemesi için belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaparak, tıkalı olan mazgalları açtı. Yağış nedeniyle Eyyübiye, Akabe, Maşuk, Eyyüpnebi ve Muradiye mahallelerinde bazı evleri su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise giriş katında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hastaları, kent merkezindeki başka hastanelere yönlendirdi.

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Meteoroloji uyardı Okullar bir gün süre ile tatil edildi

Şanlıurfa’da, geçen yıl 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi ise yaralanmıştı

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