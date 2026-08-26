Meteoroloji il il açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Ağustos 2026 hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimlerinde rüzgarın kuvvetini artırması öngörülüyor. Peki, bugün havalar nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizde termometreler kaç dereceyi gösterecek? İşte 26 Ağustos 2026 hava durumu raporu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ağustos 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA SICAKLIKLARI
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38