Diyarbakır'da hasat başladı ama çalışacak işçi bulunamıyor! Yeşil altın tarlada kaldı: Yevmiye 1.500 TL

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Bu bölgede fıstığın, tarım ürünleri içerisinde en karlı ürün olduğunu değerlendiren Arzu, "O yüzden yeni bahçelerde oluşturmaya başladık. Bu, tek parça 150 dönüm. Bin dönüme yakın yeni bahçelerimiz var. Diyarbakır'da fıstığı yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Fıstık, gerçekten iyi bir ürün. İnsanlar buna alışınca bize hak verecektir. İsmi Antep fıstığı ama Şanlıurfa Antep'i ikiye katlamış durumda. Bizde Diyarbakır bunu niye yapmasın diyoruz. Buna çok elverişli arazilerimizde var. Boş kıraç arazilerimiz var, bunu değerlendirmek için projelerimiz var. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve büyükşehir belediyesiyle ortak yürüttüğümüz projeler var. Diyarbakır'da son 5 yılda yapılan projelerle 10 bin dönüme yakın arazide fıstık var. Bu bölgede orman vasfını kaybetmiş arazi çok. Ağaçlandırma olursa mevsimi de değiştirir, değerlendirilir. Gelir durumu ise buğdaydan, pamuktan katbekat iyi" dedi.