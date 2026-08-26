Erzurum'da yıllardır atıl halde duruyordu! Eski okul binası modern tesise dönüştü!

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Kaban Mahallesi Muhtarı Kenan Özdemir, tesisin sadece bir bina olmadığını belirterek, "Bugün sadece taziye evi, misafirhane ve muhtarlık binası açmıyoruz. Bugün birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, sevincimizi yaşayacağımız, acımızı paylaşacağımız bir gönül kapısı açıyoruz. Bu tesisin en anlamlı tarafı ise aziz şehitlerimizin hatırasına ithaf edilmiş olmasıdır" dedi. Şehitlerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını ortaya koyduğunu ifade eden Özdemir, "Bizlere düşen, bizlere emanet ettikleri bu güzel vatana sahip çıkmak ve aziz şehitlerimizin hatıralarını gelecek nesillere taşımaktır. Yaklaşık 1 milyon 950 bin liraya mal olan taziye evimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.