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GündemArnavutköy'de tehlike onu çağırdı: Denize girmeden önce aklına gelmezdi
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Arnavutköy'de tehlike onu çağırdı: Denize girmeden önce aklına gelmezdi

26.08.2026 - 10:11Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Arnavutköy'de tehlike onu çağırdı: Denize girmeden önce aklına gelmezdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Karaburun Sahili'nde denize giren bir kişi, şiddetli dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi.

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Olay, akşam saatlerinde Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Şiddetli dalgalar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu sahilde bir kişi, yasağa rağmen suya girdi. Bir süre yüzen kişi, dalgaların şiddetini artırmasının ardından kıyıya dönmekte güçlük çekti.

Arnavutköyde tehlike onu çağırdı: Denize girmeden önce aklına gelmezdi

Durumu fark eden çevredekiler, cankurtaranlara haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen cankurtaranlar ve çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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