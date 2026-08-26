Arnavutköy'de tehlike onu çağırdı: Denize girmeden önce aklına gelmezdi
26.08.2026 - 10:11Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Karaburun Sahili'nde denize giren bir kişi, şiddetli dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi.
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Olay, akşam saatlerinde Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Şiddetli dalgalar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu sahilde bir kişi, yasağa rağmen suya girdi. Bir süre yüzen kişi, dalgaların şiddetini artırmasının ardından kıyıya dönmekte güçlük çekti.
Durumu fark eden çevredekiler, cankurtaranlara haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen cankurtaranlar ve çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.