SON DAKİKA: AGS SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | MEB AGS sınav sonuçları açıklandı!
MEB 2026 AGS sonuçları bugün saat 11:00'de açıklandı. 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları ÖSYM takvimine göre 26 Ağustos 2026’da açıklandı. Peki AGS sonuçları nasıl görüntülenir? AGS sonuçları sorgulama ekranına nereden girilir? ÖSYM sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir? İşte 2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları ve sonrasında yaşanacak süreç...
kaynak olarak ekleyin
2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları için ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 11:00 itibariyle erişime açıldı. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlarını görüntülemeye başladı. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre MEB-AGS ve ÖABT sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklandı.
Sınav 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanmıştı. ÖSYM, sınav öncesinde yaptığı resmi açıklamada da sonuçların 26 Ağustos’ta açıklanacağını duyurmuştu.
AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Evet. 26 Ağustos 2026 itibarıyla 2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları açıklandı.
ÖSYM takviminde sonuç tarihi 26 Ağustos 2026 olarak yer alıyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte bu bilgi ÖSYM’nin resmi duyurusuyla kesinleşti.
ÖSYM AGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek.
Sonuç sorgulama işlemi için adayların:
ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi’ne giriş yapması,
2026-MEB-AGS sınavını seçmesi,
T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekecek.
Adayların sonuç sorgulama işlemlerinde yalnızca ÖSYM’nin resmi internet adreslerini kullanması önemli.
MEB-AGS VE ÖABT SONUÇLARI AYNI GÜN MÜ AÇIKLANACAK?
Evet. ÖSYM takviminde 2026-MEB-AGS; Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) birlikte yer alıyor ve sonuç tarihi her iki sınav için de 26 Ağustos 2026 olarak gösteriliyor.
Dolayısıyla AGS ve ÖABT sonuçlarının aynı takvim kapsamında açıklanması bekleniyor.
2026 AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?
2026 MEB-AGS, 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un sınav öncesinde yaptığı açıklamaya göre AGS uygulamasına 391 bin 906 aday başvurdu. Sınavda 1031 bina ve 17 bin 92 salon kullanıldı.
Aynı açıklamada sonuçların 26 Ağustos’ta duyurulacağı da belirtildi.
AGS PUANI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?
ÖSYM’nin resmi açıklamasına göre MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.
Bu nedenle adayların 2026 AGS sonuç ekranında yer alacak puan bilgilerini ve sonraki süreçte yapılacak resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.
AGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilecek.
ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN
Sorgulama ekranına giriş yapıldıktan sonra adayın 2026-MEB-AGS sonucuna ilişkin bilgiler görüntülenecek.
ÖSYM sonuçları açıkladığında adayların ayrıca üçüncü taraf internet sitelerine kişisel bilgilerini girmesine gerek bulunmuyor.
ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?
2026 ÖABT sonuçları da 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM sınav takviminde Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi aynı başlık altında yer alıyor.
Sonuçların açıklanacağı saate ilişkin resmi bir bilgi ise henüz bulunmuyor.
AGS SONUÇLARI İÇİN SON DURUM
2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçlarında şu an için tablo şöyle:
Sınav tarihi: 26 Temmuz 2026
AGS sonuç tarihi: 26 Ağustos 2026
ÖABT sonuç tarihi: 26 Ağustos 2026
Sonuç açıklama saati: ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı
Sonuç sorgulama: ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi
2026 AGS’ye başvuran aday sayısı: 391 bin 906
AGS puanının geçerlilik süresi: Bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar
Adaylar AGS ve ÖABT sonuçlarına ilişkin resmi duyuruları ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden takip edebilir.