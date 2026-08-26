SON DAKİKA: AGS SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | MEB AGS sınav sonuçları açıklandı!

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2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçlarında şu an için tablo şöyle:



Sınav tarihi: 26 Temmuz 2026

AGS sonuç tarihi: 26 Ağustos 2026

ÖABT sonuç tarihi: 26 Ağustos 2026

Sonuç açıklama saati: ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı

Sonuç sorgulama: ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi

2026 AGS’ye başvuran aday sayısı: 391 bin 906

AGS puanının geçerlilik süresi: Bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar

Adaylar AGS ve ÖABT sonuçlarına ilişkin resmi duyuruları ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden takip edebilir.