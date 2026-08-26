Türkiye'nin en büyük adası turizm merkezi olma yolunda ilerliyor!

2

Gökçeada Turizm Derneği Başkanı Ali Uğur Çelik turizm hakkında yaptığı değerlendirmede, "Gökçeada da yaz sezonu gayet iyi geçti. Temmuz ayının 15'inden itibaren aslında Gökçeada'da ciddi bir yoğunluk olmaya başladı. Ağustos ayında da bu yoğunluğu görmeye devam ediyoruz. Büyük ihtimal ağustos aynının sonuna kadar bu yoğunluğu göreceğiz. Temmuz ayı aslında bizim için iyi geçti diyebiliriz. Sportif faaliyetler Gökçeada için çok önemli. Toplamda şu an 7 tane sörf okulumuz var. 4 tanesi Kefalos plajında, 3 tanesi Eşerek plajında olmak üzere toplamda 7 sörf okulu. Sportif faaliyetlerin eğitimleri, ekipman kiralanmaları ve farklı branşlarda da güvenlik şartları sağlanıyor" dedi.