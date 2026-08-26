Ağrılı kadınlar kendi işlerinin patronu oldu: Hamur kadın kooperatifi 6 ayda hayatları değiştirdi!

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Kooperatifte kadınların yalnızca birkaç ürünle sınırlı kalmadığını belirten kadınlardan Zehra Oruç ise "Kete, mantı, haşhaşlı ve cevizli çörek, sarma, su böreği, mercimek köftesi, içli köfte ve çeşitli tatlılar hazırlıyoruz.Hamur halkı ne ürün isterse biz de ona göre çıkartıyoruz. Halk ne isterse onu yapabiliyoruz. Kendi emeğinin karşılığını almak, ailene katkıda bulunmak güzel bir şey" diye konuştu.