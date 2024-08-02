Mete Gazoz olimpiyat maçı ne zaman, Mete Gazoz ne zaman yarışacak? İşte Milli Okçu Mete Gazoz’un olimpiyat programı ve Mete Gazoz olimpiyat 2024 bireysel maçı

Mete Gazoz olimpiyat maçı ne zaman, Mete Gazoz ne zaman yarışacak, saat kaçta? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli okçu Mete Gazoz'un maç programı merak ediliyor. Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

METE GAZOZ NE ZAMAN YARIŞACAK?

2 Ağustos Cuma günü saat 12.05’ten itibaren Okçuluk Mete Gazoz - Elif Berra Gökkır Karışık Takım Müsabakaları oynanacak. Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz müsabakası Japonya takımı Junya Nakanishi ve Satsuki Noda ile gerçekleşecek. Karşılaşmalar TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

METE GAZOZ BİREYSEL OLİMPİYAT 2024 NE ZAMAN?

Mete Gazoz bireysel olimpiyat maçı son 16 turu için 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 10:30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.